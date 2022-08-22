حيداوي: لابد من التسلح بالوعي لتفكيك المؤمرات التي تحاك ضد الوطن

حيداوي: لابد من التسلح بالوعي لتفكيك المؤمرات التي تحاك ضد الوطن

أشرف رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، على أشغال الجمعية العامة الاستثنائية، أين أكد في كلمة له أن:” المجلس الأعلى للشباب لبنة من لبنات الجزائر الجديدة”.

وقال حيداوي، أن :”رسالة الرئيس تبون قوية وواضحة، والدولة تعول على أبناءها الشباب”، مبرزا أن مسؤولية الشباب تاريخية لتقوية الجبهة الداخلية في جزائر تسود فيها الشفافية والنزاهة. .

وتابع ذات المتحدث قائلا :”من الضروري أن نتسلح بالوعي لتفكيك المؤمرات التي تحاك ضد الوطن”، مبرزا أن الغرف المظلمة تريد أن تكبح إنطلاقة الجزائر نحو المعالي.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للشباب، على أن الغرف المظلمة تستهدف اشغال الشباب بالشكليات والهاءه عن أدواره الريادية وقضاياه الوطنية، مشددا على أن المجلس يجب أن يكون مؤسسة عصرية وقوية تساهم في بناء واقع الشباب.

وتابع مصطفى حيداوي قائلا :” بفضل توجه الدولة بات شباب الجزائر أكثر اهتماما وانخراطا في القضايا الوطنية”.

ليديا كبيش

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