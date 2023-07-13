حوادث المرور: 333 وفاة و أزيد من 12000 إصابة خلال 72 يوما الأخيرة

13 يوليو، 2023
حوادث المرور: 333 وفاة و أزيد من 12000 إصابة خلال 72 يوما الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 333 شخصًا وإصابة 12717 آخرين، في 11542 حادث مرور وهذا منذ بداية شهر ماي الماضي، حسب ما كشفته الحماية المدنية لوكالة الأنباء الجزائرية.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن المتحدث باسم المديرية العامة للحماية المدنية الملازم يوسف عبدات قوله، ان اسباب هذه الحوادث تعود حسبه الى السرعة والمناورات الخطيرة ، فضلا عن السلوك السلبي للبعض، وخاصة بين الشباب في مواسم الزفاف التي تسبب الكثير من الحوادث، يضيف المصدر.

وأضاف أن عدم مراعاة أصحاب الدراجات النارية للإجراءات الوقائية الخاصة، بما في ذلك ارتداء الخوذ ، ومناوراتهم الخطيرة على الطرق السريعة والطرق المزدحمة ، هي أيضًا من الأسباب المؤدية إلى حوادث السير، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

13 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

الدرك الوطني: التحقيق في أسباب الحرائق ما يزال متواصلا

20 أغسطس، 2022

أحمد عطاف يستقبل نظيرته الليبية ويجري معها محادثات ثنائية على انفراد

3 مايو، 2023

نحو إطلاق مناقصة دولية للاستثمار في منجم غار جبيلات

24 أغسطس، 2022

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

22 أغسطس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: