حوادث المرور: 333 وفاة و أزيد من 12000 إصابة خلال 72 يوما الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 333 شخصًا وإصابة 12717 آخرين، في 11542 حادث مرور وهذا منذ بداية شهر ماي الماضي، حسب ما كشفته الحماية المدنية لوكالة الأنباء الجزائرية.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن المتحدث باسم المديرية العامة للحماية المدنية الملازم يوسف عبدات قوله، ان اسباب هذه الحوادث تعود حسبه الى السرعة والمناورات الخطيرة ، فضلا عن السلوك السلبي للبعض، وخاصة بين الشباب في مواسم الزفاف التي تسبب الكثير من الحوادث، يضيف المصدر.

وأضاف أن عدم مراعاة أصحاب الدراجات النارية للإجراءات الوقائية الخاصة، بما في ذلك ارتداء الخوذ ، ومناوراتهم الخطيرة على الطرق السريعة والطرق المزدحمة ، هي أيضًا من الأسباب المؤدية إلى حوادث السير، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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