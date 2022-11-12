حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص خلال يومين

12 نوفمبر، 2022

توفي ثمانية أشخاص فيما أصيب 354 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة إثر حوادث المرور التي سجلت خلال الـ48 ساعة الاخيرة على مستوى عدة ولايات من الوطن.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فقد قامت وحداتها بـ 296 تدخلا على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات خلفت وفاة 08أشخاص وإصابة 354 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم التكفل بهم في عين المكان ونقلهم إلى المصالح الاستشفائية.

في حين تدخلت مصالح الحماية من اجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 18 شخصا جراء استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون داخل منازلهم.

وذلك بكل من المدية، الجلفة، البيض وولاية قسنطينة، تم تكفل بالضحايا في مكان الحوادث ونقلهم إلى المراكز الصحية المحلية.

في حين تدخلت الحماية المدنية لولاية تمنراست لإخماد حريق شب داخل غرفة متواجدة ببناية متكونة من ط+01 بحي المسمى السلام، بلدية ودائرة تمنراست، خلف وفاة 01 رضيع ذا سن 11 شهر.

رمزي أحمد توميات

12 نوفمبر، 2022

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