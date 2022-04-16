حوادث المرور: وفاة 59 شخصا وإصابة 1742 آخرين منذ بداية شهر رمضان

16 أبريل، 2022

خلفت حوادث المرور منذ بداية شهر رمضان وفاة 59 شخص وإصابة 1742 آخرين بجروح مختلفة, حسبما كشفت عنه حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وحسب الحصيلة  فإنه خلال الـ48 ساعة الأخيرة, خلفت حوادث المرور عبر عديد الولايات وفاة 5 أشخاص وإصابة 220 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

في حين تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل إسعاف وإنقاذ 21 شخصا أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة وسخانات المياه داخل منازلهم بكل من ولايات البيض, برج بوعريريج, وهران وقسنطينة, حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان قبل تحويلهم الى المراكز الصحية المحلية.

ومن جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية غليزان إثر انهيار جزئي لغرفة مسكن ببلدية زمورة, والذي خلف إصابة شخص بجروح خفيفة تم إسعافه ثم نقله إلى المستشفى المحلي.

رمزي أحمد توميات

16 أبريل، 2022

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