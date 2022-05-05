لقي 14 شخص مصرعهم، فيما أصيب 428 آخرين. بجروح في حوادث مرور وقعت على مستوى المناطق الحضرية خلال أسبوع، حسبما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها.

ووفقا لنص البيان، فقد سجلت مصالح الأمن الوطني، 357 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 26 أفريل إلى 2 ماي 2022، أسفر عنه وفاة 14 شخص وجرح 428 آخرين.

و مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، فقد عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ +30 حادث، وارتفاع في عدد الجرحى قدر بـ +51 جريح، مع تسجيل نفس عدد الوفيات.

وتعود أسباب هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 98%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، الى جانب،عدم التقيد بمسافة الأمان. و الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، بالإضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

و في هذا الإطار، جدّدت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة

ليديا كبيش

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