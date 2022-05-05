حوادث المرور: وفاة 14 شخص خلال أسبوع

5 مايو، 2022

لقي 14 شخص مصرعهم، فيما أصيب 428 آخرين. بجروح في حوادث مرور وقعت على مستوى المناطق الحضرية خلال أسبوع، حسبما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها.

ووفقا لنص البيان، فقد سجلت مصالح الأمن الوطني، 357 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 26 أفريل إلى 2 ماي 2022، أسفر عنه وفاة 14 شخص وجرح 428 آخرين.

و مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، فقد عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ +30 حادث، وارتفاع في عدد الجرحى قدر بـ +51 جريح، مع تسجيل نفس عدد الوفيات.

وتعود أسباب هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 98%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، الى جانب،عدم التقيد بمسافة الأمان. و الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، بالإضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

و في هذا الإطار، جدّدت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة

ليديا كبيش

5 مايو، 2022

مقالات ذات صلة

صندوق كاكوبات يطلق 4 خدمات رقمية جديدة

17 أبريل، 2021

هذا هو موعد فتح البوابة الإلكترونية لإيداع طلبات الترشح في مسابقات الدكتوراه

14 ديسمبر، 2020

إدارة السجون: تجميد زيارات الأطفال دون سن 16 سنة لأهاليهم المحبوسين

27 يناير، 2022

بن فريحة: الدخول التكويني سيكون وفق الشروط الصحية المعمول بها في باقي القطاعات الأخرى

16 ديسمبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: