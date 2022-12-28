حوادث المرور: مصرع 35 شخص واصابة 1268 آخرين خلال أسبوع

لقي 35 شخص وأصيب 1268 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1029 حادث مرور سجل من طرف وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 18 الى 24 ديسمبر الجاري

وحسب حصيلة أسبوعية كشفت عنها يوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية، فقد سجل أخطر حادث بولاية المسيلة التي لقي بها 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون في 23 حادث مرور.

وبخصوص عمليات الإجلاء الصحي، فقد قامت ذات الوحدات بـ 13940 تدخل تم من خلالها إسعاف و إجلاء 13686 جريح ومريض إلى المستشفيات.

في المقابل تم، خلال نفس الفترة، إخماد 437 حريق سجل أهمها بكل من الجزائر، تيبازة والبليدة، بالإضافة الى انقاذ 388 شخص من الخطر.

رمزي أحمد توميات

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