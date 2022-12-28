حوادث المرور: مصرع 35 شخص واصابة 1268 آخرين خلال أسبوع

28 ديسمبر، 2022

لقي 35 شخص وأصيب 1268 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1029 حادث مرور سجل من طرف وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 18 الى 24 ديسمبر الجاري

وحسب حصيلة أسبوعية كشفت عنها يوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية، فقد سجل أخطر حادث بولاية المسيلة التي لقي بها 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون في 23 حادث مرور.

وبخصوص عمليات الإجلاء الصحي، فقد قامت ذات الوحدات بـ 13940 تدخل تم من خلالها إسعاف و إجلاء 13686 جريح ومريض إلى المستشفيات.

في المقابل تم، خلال نفس الفترة، إخماد 437 حريق سجل أهمها بكل من الجزائر، تيبازة والبليدة، بالإضافة الى انقاذ 388 شخص من الخطر.

رمزي أحمد توميات

28 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

تسجيل 397إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

18 يونيو، 2021

الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون غدا السبت

15 يوليو، 2022

ثمّنت جهود رئيس الجمهورية: جلسات المجتمع المدني تُشيد بترسيخ المسار الديمقراطي

16 نوفمبر، 2022

منظمة التحالف الوطني للشباب الجزائري تجدد تضامنها مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة

13 أبريل، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: