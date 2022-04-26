توفي 28 شخص، وأصيب 1255 آخرين بسبب حوادث المرور التي وقعت خلال الأسبوع الماضي، عب مناطق مختلفة من التراب الوطني.

وحسب الحصيلة الأسبوعية للمديرية العامة للحماية المدنية، فإن وحدات الحماية المدنية سجلت 1032 حادثا أدت إلى وفاة 28 شخصا وجرح 1255 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

وتم تسجيل أثقل حصـيلة في ولاية تمنراست بوفاة 5 أشخاص في مكان الحادث و جرح 11 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 07 حوادث مرور .

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 679 تدخلا سمحت بإخـماد 403 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة، أهمها في ولاية البليدة حيث سجلت 57 تدخل على إثر 48 حريق.

ليديا كبيش

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