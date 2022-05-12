حمدي الخليل: موقف انغولا من دعم الكفاح المشروع للشعب الصحراوي يجسد الوفاء لروح الزعيم الافريقي اغستينو نيتو
شارك السفير الصحراوي بانغولا احمدي الخليل ميارة، في الاحتفالات المخلدة للذكرى المئوية للزعيم الافريقي الدكتور “اغوستينو نيتو”، اول رئيس لجمهورية انغولا و احد الإباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الافريقية، فضلا عن دوره في دعم و تأييد الكفاح المشروع للشعوب الافريقية من اجل تصفية الاستعمار من القارة.
ونوه السفير الصحراوي لدى جمهورية انغولا، حمدي الخليل ميارة، بالمكانة التاريخية التي ارتبطت باسم الزعيم الانغولي و الافريقي الدكتور اغوستينو نيتو في تحرير القارة الافريقية من براثن الاستعمار الأجنبي
و أضاف الخليل ان الزعيم اغوستينو نيتو شخصية قارية سجلها التاريخ التحرري الى جانب زعماء مثل “سامورا ميشيل” و “نيلسون مانديلا” و “هواري بومدين” و” وسام نجوما” و “جوليوس نيريري” و “فيديل كاسترو” في أمريكيا اللاتينية.
و قال ذات المتحدث ان:” تاريخ الزعيم الافريقي “نيتو” سجل أيضا دعما و مساندة غير مشروطين لكفاح الشعب الصحراوي العادل من اجل الحرية و الاستقلال الوطني، و هو اول لرئيس لجمهورية انغولا اعلن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية بعد 10 فقط على إعلانها في موقف تضامني للتاريخ”.
و في حديثه على العلاقات الثنائية و القضايا المشتركة بين الجمهورية الصحراوية و جمهورية انغولا، اكد السفير الصحراوي ان الأخيرة ظلت متشبثة بدعم كفاح الشعب الصحراوي العادل من اجل الحرية و ظلت علاقات البلدين تتعزز و تنمو، و هو موقف يطبعه الوفاء و الإخلاص لروح الزعيم اغوستينو نيتو.
كما أوضح الدبلوماسي الصحراوي ان مسار التحرر في افريقيا لن يكتمل الا بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي تعتبر اخر مستعمرة في افريقيا.
و ثمن الخليل، التطور الجيد لمستوى العلاقات الثنائية بين الجمهورية الصحراوية و جمهورية انغولا الذي تعزز مؤخرا باعتماد أوراق السفير الانغولي لدى الجمهورية الصحراوية بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى اعلان الجمهورية الصحراوية، نهاية شهر فيفري الماضي.
رمزي أحمد توميات