شارك السفير الصحراوي بانغولا احمدي الخليل ميارة، في الاحتفالات المخلدة للذكرى المئوية للزعيم الافريقي الدكتور “اغوستينو نيتو”، اول رئيس لجمهورية انغولا و احد الإباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الافريقية، فضلا عن دوره في دعم و تأييد الكفاح المشروع للشعوب الافريقية من اجل تصفية الاستعمار من القارة.

ونوه السفير الصحراوي لدى جمهورية انغولا، حمدي الخليل ميارة، بالمكانة التاريخية التي ارتبطت باسم الزعيم الانغولي و الافريقي الدكتور اغوستينو نيتو في تحرير القارة الافريقية من براثن الاستعمار الأجنبي

و أضاف الخليل ان الزعيم اغوستينو نيتو شخصية قارية سجلها التاريخ التحرري الى جانب زعماء مثل “سامورا ميشيل” و “نيلسون مانديلا” و “هواري بومدين” و” وسام نجوما” و “جوليوس نيريري” و “فيديل كاسترو” في أمريكيا اللاتينية.

و قال ذات المتحدث ان:” تاريخ الزعيم الافريقي “نيتو” سجل أيضا دعما و مساندة غير مشروطين لكفاح الشعب الصحراوي العادل من اجل الحرية و الاستقلال الوطني، و هو اول لرئيس لجمهورية انغولا اعلن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية بعد 10 فقط على إعلانها في موقف تضامني للتاريخ”.

و في حديثه على العلاقات الثنائية و القضايا المشتركة بين الجمهورية الصحراوية و جمهورية انغولا، اكد السفير الصحراوي ان الأخيرة ظلت متشبثة بدعم كفاح الشعب الصحراوي العادل من اجل الحرية و ظلت علاقات البلدين تتعزز و تنمو، و هو موقف يطبعه الوفاء و الإخلاص لروح الزعيم اغوستينو نيتو.

كما أوضح الدبلوماسي الصحراوي ان مسار التحرر في افريقيا لن يكتمل الا بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي تعتبر اخر مستعمرة في افريقيا.

و ثمن الخليل، التطور الجيد لمستوى العلاقات الثنائية بين الجمهورية الصحراوية و جمهورية انغولا الذي تعزز مؤخرا باعتماد أوراق السفير الانغولي لدى الجمهورية الصحراوية بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى اعلان الجمهورية الصحراوية، نهاية شهر فيفري الماضي.

رمزي أحمد توميات

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