أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، على أهمية وضع البرنامج الخاص برقمنة القطاع حيز التنفيذ. وتجسيد أولى خطوات التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة.

وشدد حمادي، في لقاء تم خلاله إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بترقية الوجهة السياحية الجزائرية، على أهمية إطلاق هذه البوابة للتعريف بالوجهة السياحية الجزائرية وما تزخر به من ثراء وتنوع في هذا المجال.

وأبرز ذات المتحدث، ضرورة تكثيف التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة، مذكرا بأهمية تعزيز الإستثمار في المجال السياحي مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية ونص عليه القانون الجديد للإستثمار الذي يهدف إلى تحفيز روح المبادرة لدى المستثمرين من داخل الوطن وخارجه

كما أكد وزير السياحة، على أن هذا القانون يكرس أيضا مبادئ حرية الإستثمار والشفافية والمساواة في مجال معالجة المشاريع. وسيمكن من جلب الفرص وترقية الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشدد حمادي على ضرورة إجراء تحليل دقيق للمقومات السياحية والتعرف على الأسواق المستهدفة، وكذا العروض السياحية المقترحة وبرامج التسويق، كاشفا عن وضع دليل لفائدة المستثمرين في القطاع السياحي وتقديم مقترحات لتحسين وجهة الجزائر السياحية.

وبدوره، أكد الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، زوراب بولونيكا شيفيلي، إستعداد منظمته لتكثيف التعاون مع الجزائر من أجل إعطاء دفع قوي للسياحة

ودعا شيفيلي إلى تشجيع الإستثمار في المجال السياحي للنهوض بالقطاع وجعله يساهم في التنمية وخلق مناصب الشغل، مثمنا القانون الجديد للإستثمار الذي سيعطي دفعا قويا لمجال الإستثمار في الجزائر.

كما أكد ذات المتحدث، على ضرورة مرافقة المؤسسات الناشئة في هذا المجال. والعمل على بناء وجهة سياحية بامتياز من خلال التكفل الجيد بكل المقومات السياحية في الجزائر.

رمزي أحمد توميات

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