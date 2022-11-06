حمادي: ترقية الوجهة السياحية للجزائر لاستقطاب 3 ملايين سائح

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، انه يتم العمل حاليا على ترقية الوجهة السياحية للجزائر من أجل استقطاب 3 ملايين سائح

وأوضح حمادي، خلال استماعه من قبل لجنة المالية والميزانية، أن قطاع السياحة تعلق عليه آمالا كبيرة للمساهمة في رفع الإيرادات العامة لميزانية الدولة.

وأبرز ذات المتحدث أن الجزائر عرفت مؤخرا تدشين عدة مرافق وهياكل سياحية متمثلة في عدة مراكز سياحية وفنادق أضحت قبلة للمواطن الجزائري، إلى جانب فتح مجال الاستثمار للقطاع الخاص.

كما كشف وزير السياحة، أن البرنامج المتعلق بالسياحة يهدف أساسا إلى تثمين المقصد السياحي الجزائري دوليا. ورفع وتحسين مستوى النشاط السياحي لفائدة المواطنين. وذلك من خلال ترقية الوجهة السياحية للجزائر قصد استقطاب 3 ملايين سائح.

بالإضافة إلى إعادة بعث مخطط جودة السياحة الجزائرية للوصول إلى 600 منخرط مع تحسين أداء جهاز التكوين، وكذا تطوير السياحة الداخلية للإستجابة لطلبات المواطنين عبر تعزيز الحظيرة الفندقية وتنويع العرض السياحي.

أما بخصوص الصناعة التقليدية والحرف، فقد أكد الوزير أن تطلعات القطاع تتمحور حول حماية منتجات الصناعة التقليدية وتثمين الموروث التقليدي الوطني. وتأطير وترقية التشغيل في الصناعات التقليدية والحرف. إضافة إلى تحسين مردودية مختلف المنتجات المحلية للصناعة التقليدية.

في حين شدد حمادي على ضرورة تحقيق قفزة نوعية في مجال تثمين الموارد البشرية و رقمنة قطاع السياحة و الصناعة التقليدية و عصرنة أساليب التسيير الإداري. حيث تولي أهمية خاصة للتكوين وتوفير المهارات والكفاءات القادرة على تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية.

رمزي أحمد توميات

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