حكار: سوناطراك تلبي عقودها للغاز 100 بالمائة مع الجهات الإسبانية

أفاد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار أن طاقة الانبوب “ميدغاز” الذي يربط الجزائر بإسبانيا والمقدرة بـ 11 مليار متر مكعب سنويا يتم استخدامها بصفة كلية.

وكشف حكار في تصريحات صحفية عقب مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات بين سوناطراك والمجمع الايطالي”انيل”، بوم أمس، على أن سوناطراك اليوم تلبي عقودها بنسبة 100 بالمائة مع الجهات الاسبانية.

وأكد ذات المتحدث أن المفاوضات مع الشريك الاسباني ناتورجي حول الاسعار الجديدة، قد انتهت مضيفا أنه سيتم ابرام اتفاقية في هذا الاطار خلال الايام القادمة.

أما بخصوص الاتفاقيات الموقعة أمس مع المجمع الايطالي “انيل” وفرعه بإسبانيا “إنديسا”، أوضح المدير العام أنه يتعلق بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي المصدر نحو ايطاليا وإسبانيا بعدما عرفت السوق الدولية للغاز ارتفاعا مذهلا للأسعار.

كما تخص الاتفاقيات المبرمة، رفع كميات الغاز الموجهة لهؤلاء الزبائن خاصة إلى ايطاليا والعمل سويا للاتفاق حول كميات اضافية للغاز الطبيعي الموجهة لهذه السوق لسنتي 2023 و 2024″.

وأوضح حكار ، أن هذه الاتفاقيات جاءت بعد مفاوضات دامت أكثر من ستة اشهر بين الطرفين, مضيفا ان مستوى الاسعار الجديدة والاحجام الاضافية الموجهة يبقى من ضمن المواد السرية للعقد التي لا يمكن الافصاح عنها.

ليديا كبيش

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