حسب توقعات الاوبك…الجزائر ستدعم سوق النفط العالمي بـ110 برميل يوميا

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن الجزائر ، فستضيف إلى السوق العالمي 110 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقول حاسى مسعود.

كما توقعت المنظمة بأن بلدان القارة الإفريقية على مسار إضافة 1.2 مليون برميل يوميا من النفط إلى حجم المعروض في أسواق الطاقة العالمية

واشار التقرير أن الزيادة بمنظور متوسط يتراوح بين خمسة إلى عشرة أعوام وستكون لنيجيريا المساهمة الأكبر في تحقيق تلك الطفرة التصديرية للنفط الإفريقي في المرحلة القادمة وذلك بفضل الاستثمار في المشروعات الجديدة لتكرير النفط في منطقة “ليكى” بجنوب نيجيريا وفي مقدمتها مصفاة “دانجتى” العملاقة التي ستبدأ العمل قبل نهاية العام القادم ويصل حجم إنتاجها إلى 650 ألف برميل يوميا.

وعلى غرار الجزائر ستضيف الكونغو انتاجا نفسيا يقدر ب (110 ألف برميل يوميا) وكذلك أنجولا التي تبني حاليا محطة تكرير بقدرة 100 ألف برميل يوميا في منطقة سويو ستدخل الإنتاج الفعلي بحلول مطلع العام 2024.

وأشار تقرير “أوبك” إلى مشروع برامس للنفط في غينيا الذي سينتج 10 آلاف برميل يوميا من الزيت الخام بحلول العام 2025.

ف.س

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