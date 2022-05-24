حزب إتحاد قوى التقدم يدين زيارة وفد هيئة المحامين إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية
ندد حزب اتحاد قوى التقدم بزيارة عمل التي أداها وفد من هيئة المحامين الموريتانيين بالتعاون مع نظيرتها المغربية، وشملت المناطق المحتلة من الصحراء الغربية .
ووصف الحزب الزيارة بأنها خطأ، مشيرا إلى أنه على هيئة المحامين ” «أن تحذر من التدخل في قضايا دولية معقدة كهذه” .
وأصدر الحزب بيانا قال فيه: ” لئن كان التعاون بين موريتانيين ونظرائهم من المملكة المغربية الصديقة أمرا طبيعيا، إلا أنه لا ينبغي أن يكون على حساب مصالح بلدنا وخاصة في بعدها الأمني” .
كما اعتبر ذات الحزب حضور المحامين الموريتانيين في هذه المنطقة من الصحراء قد يشكل عرقلة لموقف موريتانيا الحيادي من القضية الصحراوية وانتهاكا لقرارات الأمم المتحدة” .
وحث الحزب جميع الأحزاب الوطنية على احترام مبدأ الحياد الذي تتبناه موريتانيا، خاصة حين يتعلق الأمر بمؤسسات وهيئات .
ليديا كبيش