ندد حزب اتحاد قوى التقدم بزيارة عمل التي أداها وفد من هيئة المحامين الموريتانيين بالتعاون مع نظيرتها المغربية، وشملت المناطق المحتلة من الصحراء الغربية .

ووصف الحزب الزيارة بأنها خطأ، مشيرا إلى أنه على هيئة المحامين ” «أن تحذر من التدخل في قضايا دولية معقدة كهذه” .

وأصدر الحزب بيانا قال فيه: ” لئن كان التعاون بين موريتانيين ونظرائهم من المملكة المغربية الصديقة أمرا طبيعيا، إلا أنه لا ينبغي أن يكون على حساب مصالح بلدنا وخاصة في بعدها الأمني” .

كما اعتبر ذات الحزب حضور المحامين الموريتانيين في هذه المنطقة من الصحراء قد يشكل عرقلة لموقف موريتانيا الحيادي من القضية الصحراوية وانتهاكا لقرارات الأمم المتحدة” .

وحث الحزب جميع الأحزاب الوطنية على احترام مبدأ الحياد الذي تتبناه موريتانيا، خاصة حين يتعلق الأمر بمؤسسات وهيئات .

ليديا كبيش

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