حركة واسعة تمسّ سلك رؤساء الدوائر

أجرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر شملت 193 منصب رئيس دائرة.

وأورد بيان وزارة الداخلية، “أنه بعد موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أجرى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، اليوم الأحد 05 ربیع الثاني عام 1444 الموافق لـ30 أكتوبر 2022، حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر، شملت مائة وثلاثة وتسعين (193) منصب رئيس دائرة، تم على إثرها:

-ترقية ثمانية وستين (68) إطارا بصفة رئيس دائرة.

-تحويل مائة و خمس و عشرين (125) رئيس دائرة نحو دوائر أخرى.

– إنهاء مهام ثلاثة و أربعين (43) رئيس دائرة.”