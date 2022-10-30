حركة واسعة تمسّ سلك رؤساء الدوائر

30 أكتوبر، 2022

أجرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر شملت 193 منصب رئيس دائرة.

وأورد بيان وزارة الداخلية، “أنه بعد موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أجرى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، اليوم الأحد 05 ربیع الثاني عام 1444 الموافق لـ30 أكتوبر 2022، حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر، شملت مائة وثلاثة وتسعين (193) منصب رئيس دائرة، تم على إثرها:

-ترقية ثمانية وستين (68) إطارا بصفة رئيس دائرة.

-تحويل مائة و خمس و عشرين (125) رئيس دائرة نحو دوائر أخرى.

– إنهاء مهام ثلاثة و أربعين (43) رئيس دائرة.”

30 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تشن هجمات جديدة ضد تخندقات الاحتلال المغربي

30 مارس، 2021

“من عمق ذاكرة ثائر”.. مشاهد من الثورة الجزائرية بقلم أحد صانعيها

18 مارس، 2021

الوزير الأول يُشرف على توديع الرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب المتوسطية

22 يونيو، 2022

بن باحمد: أكثر من 70 بالمائة من إحتياجاتنا الوطنية من الأدوية تغطيها الصناعة الصيدلانية المحلية

28 يونيو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: