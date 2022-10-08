الرئيسية/الأولى/حركة البناء الوطني ترفع الغطاء السياسي على رئيس بلدية العفرون حركة البناء الوطني ترفع الغطاء السياسي على رئيس بلدية العفرون 8 أكتوبر، 2022 أعلن المكتب البلدي لحركة البناء الوطني بالعفرون في البليدة، عن رفـع الغطاء السياسي على رئيس المجلس الشعبي البلدي رفيق ديس. وحسب بيان للحركة، فان هذا القرار يأتي نظرا للوضعية الكارثية التي ٱلت إليها التنمية على مستوى البلدية، وعدم الاهتمام بمشاكل المواطن اليومية وعدم الاهتمام برفع الغبن عنه في كل الجوانب التي تشغله. كما لفتت البيان إلى المساهمة في خلق جو متعفن مع الإدارة والمصالح المختلفة بالبلدية ما اعتبره عائقا للتسيير الحسن لمصالح المواطن. ليديا كبيش شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 8 أكتوبر، 2022 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة