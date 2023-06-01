حرق أزيد من 2 طن من المخدرات المغربية بتلمسان

نُظّمت مساء أمس عملية وطنية لإتلاف المخدرات وحرقها بالرمشي بتلمسان، بحضور السلطات العسكرية المدنية والأمنية المحلية و الجهوية، وذلك بعد أن تم تجميع كل المخدرات التي تم حجزها على المستوى الوطني.

هذه العملية التي تمت تحت إشراف اللجنة المختصة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والتي يترأسها ممثل السلطة القضائية المختص إقليميا، عرفت إتلاف وحرق ما يقدر بـ 02 طن و272.27 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج و02 كيلوغرام و654.28 غرام من مادة الكوكايين. وهي الكمية التي تم حجزها عبر كامل التراب الوطني من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي ،الدرك الوطني ، الأمن الوطني وكذا مصالح الجمارك الجزائرية.

وأشار بيان لوزارة الدفاع الوطني إلى أن عملية إتلاف هذه المخدرات تمت باحترام شروط السلامة ومراعاة حماية البيئة وبالتقيد بالأطر والآليات التطبيقية لهذه العملية، حيث تم وزن وجرد كل المحجوزات وختمها من طرف مصالح الضبطية القضائية ممثلة في الدرك الوطني والشرطة وكذلك السلطات القضائية لتتم عملية نقلها ومرافقتها إلى القيادات الجهوية ومنها إلى ولاية تلمسان مكان تنفيذ عملية الإتلاف أين تم فتح الأختام وجرد المحجوزات بحضور مختلف المصالح الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية وإتلاف هذه المخدرات وفقا لتقنيات ومعايير قانونية.

هذه العملية التي جاءت بعد تنفيذ عمليات أخرى مماثلة على المستوى الجهوي تمت تحت إشراف اللجان الجهوية المختصة، تؤكد مرة أخرى على المجهودات الوطنية المبذولة في مجال مكافحة المخدرات من خلال التواجد الميداني المستمر والفعال لمختلف التشكيلات الأمنية التي تعمل دون هوادة لإفشال جميع محاولات إغراق بلادنا بمختلف هذه السموم خاصة عبر حدودنا الغربية

ش.ن

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