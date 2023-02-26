حجز 82500 علبة من السجائر الأجنبية المنشأ بالجلفة

تمكن أعوان كل من الفرقة المتعددة المهام للجمارك بقطارة والفرقة المتنقلة للجمارك بالجلفة، التابعتين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجلفة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، من حجز 82500 علبة من السجائر الأجنبية المنشأ، تم ضبطها على متن مركبة نفعية، مخبأة ضمن أواني منزلية استعملت لإخفاء الغش.

وأفاد بيان للمديرية العامة للجمارك أنّ العملية تندرج العملية في إطار ممارسة الدور الحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله.

ش.ن

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