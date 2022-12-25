حجز 7000 علبة سجائر ببسكرة

25 ديسمبر، 2022

تمكنت مصالح الجمارك، في إطار جهودها لمكافحة التهريب، من حجز 7000 علبة سجائر بولاية بسكرة، حسبما كشف عنه بيان للمديرية العامة للجمارك.

ووفقا لنص البيان، فإنه في سياق مواصلة الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية مع المصالح الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بسكرة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، وبالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، من حجز 7000 علبة من السجائر.

حيث تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن ثلاث سيارات سياحية، مع توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

25 ديسمبر، 2022

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