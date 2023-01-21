حجز 42 ألف لتر من زيت المائدة بإن قزام

21 يناير، 2023

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية إن قزام، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تهريب زيت المائدة، و
حجز 42 ألف لتر من هذه المادة.

وحسب بيان الأمن الوطني، فإن الشبكة مختصة في التهريب والمضاربة غير المشروعة في المواد واسعة الاستهلاك، أين تم توقيف عنصري الشبكة المشتبه فيهما.

كما تم مع حجز 42.000 لتر من مادة زيت المائدة المدعم. وهذا بقيمة مالية تفوق نصف مليار سنتيم، وفقا لذات المصدر.

في حين تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، عن قضية التهريب، والمضاربة في المواد واسعة الاستهلاك. والدخول والإقامة غير الشرعية داخل التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

21 يناير، 2023

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