حجز 26,75 طن من الفرينة بتمنراست كانت موجهة للتهريب

تمكّن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست من حجز شاحنة محملة بـ 26,75 طن من الفرينة كانت موجهة للتهريب.

وأفاد بيان للمديرية العامة للجمارك أنّ العملية التي تدخل في سياق مواصلة الجهود الميدانية الحثيثة للفرق الجمركية العملياتية، تعكس يقظة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام والدائم في سبيل تنفيذ تعليمات السلطات العمومية المسداة في إطار مكافحة المضاربة وتهريب المواد الاستهلاكية المدعمة وذات الإستهلاك الواسع.

ش.ن

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