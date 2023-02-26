حجز 26,75 طن من الفرينة بتمنراست كانت موجهة للتهريب

26 فبراير، 2023

تمكّن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست من حجز شاحنة محملة بـ 26,75 طن من الفرينة كانت موجهة للتهريب.

وأفاد بيان للمديرية العامة للجمارك أنّ العملية التي تدخل في سياق مواصلة الجهود الميدانية الحثيثة للفرق الجمركية العملياتية، تعكس يقظة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام والدائم في سبيل تنفيذ تعليمات السلطات العمومية المسداة في إطار مكافحة المضاربة وتهريب المواد الاستهلاكية المدعمة وذات الإستهلاك الواسع.

ش.ن

26 فبراير، 2023

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