حجز 14980 وحدة من الشماريخ بميناء مستغانم

تمكنت مصالح الجمارك من حجز كميات معتبرة من الكيف المعالج والسجائر والبضائع في إطار محاربة التهريب والتجارة غير المشروعة حسب بيان المديرية العامة للجمارك اليوم السبت.

ووفقا لنص البيان فقد تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بوهران، في عملية مشتركة مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 196 غرام من الكيف المعالج تم ضبطها بعد تفتيش سيارة سياحية على متنها شخصين تم توقيفهما وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

كما تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بمستغانم، من حجز: 14980وحدة من الشماريخ ، 8083 وحدة من مستلزمات خاصة بجهاز تدخين الشيشة 2848 زوج أحذية.

بالإضافة إلى 748 هاتف ذكي من مختلف العلامات، 344 قارورة عطر مختلفة الأنواع، 773 عبوة حفظ السوائل الساخنة مختلفة الأحجام ، 180، وحدة غسول اليدين ، 53 كاميرا مراقبة ، 37 شاشة مختلفة الأحجام.

وكذا 70 علبة من مستحضرات التجميل، 13 علبة مكملات غذائية ، 9 دراجات هوائية ، 18 جهاز كمبيوتر، 3 وحدات مركزية ، 10 لوحات رقمية ، 4 ثلاجات مستعملة، 25 كغ من البروتين ، 4 آلات طباعة و5 آلات تصوير.

كما تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببئر العاتر، من توقيف عملية تهريب 1000 علبة من السجائر الأجنبية المنشأ من نوع HP و500 علبة من المعسل.

رمزي أحمد توميات

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