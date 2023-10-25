حجز 11940 كبسولة من المؤثرات العقلية بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء ، من توقيف أربع أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 سنة إلى 32 سنة ، مشتبه فيهم عن قضية حيازة و النقل و التخزين و البيع للمؤثرات العقلية .

وأورد بيان لخلية التاصل والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أن هذه العملية تمّت على إثر إستغلال معلومات وردت إلى ذات المصلحة عن نشاط مشبوه في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات لشخص ينقل المؤثرات العقلية بإستعمال مركبته .

وعليه قامت الضبطية رفقة عناصرها بالتحري حول المعلومة مع تتبع تحركات المشتبه فيه ، إلى حين رصد مركبة قادمة من إحدى الولايات الشرقية على متنها شخص يحمل نفس المواصفات المتواصل ضمن التحريات ، و بعد توقيفه و إخضاعه لعملية التلمس القانونية ، وتفتيش المركبة ضبط داخلها حقيبة تحتوي على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ، ومبالغ مالية من عائدات الترويج ، بعد التحقيق معه تم الكشف عن 03 شركاء متورطين في ذات القضية .

وأفاد ذات البيان أن العملية أسفرت على ضبط وحجز11940 كبسولة من المؤثرات العقلية، و218000 دينار جزائري من عائدات الترويج وكذا مركبة سياحية تستعمل في نقل السموم .

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية ، يختم البيان .

ش.ن

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