حجز 1.4 طن من السكر الموجه للتهريب بعين قزام

4 ديسمبر، 2022

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام، من حجز 1.4 طن من السكر، تم ضبطها على إثر العثور على مخبأ مهيأ خصيصا لتخزين البضائع الموجهة للتهريب، حسب بيان للمديرية الجهوية للجمارك بولاية تمنراست.

و تكرس العملية جاهزية أعوان  الجمارك الجزائرية، وتجندهم التام في سبيل تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية، إلى محاربة تهريب السلع المدعمة وذات الإستهلاك الواسع، وضرورة الحرص على استقرار السوق الوطنية، وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية،يختم البيان.
حورية سعداوي
4 ديسمبر، 2022

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