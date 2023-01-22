حجز مبلغ 500 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزورة موجهة للطرح والتداول بميلة

أفلح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين بيضاء أحريش، في حجز مبلغ 500 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزورة، ذات سعر قانوني (عملة محلية) كانت موجهة للطرح والتداول عبر إقليم ولاية ميلة.

وقد تمت العملية بناء على استغلال معلومات قدمها أحد لمصالح الدرك الوطني، مفادها تنقل أشخاص على متن مركبة سياحية يحملون أوراق نقدية مزورة.

وحيث تم وضع نقاط مراقبة وتفتيش مع تكثيف الدوريات من طرف أفراد الفرقة، ليتم العثور على المبلغ المالي المزور والمقدر بــ 500 مليون سنتيم مرمي بالقرب من مقبرة بمشتة السداري، والمشتبه فيهم في حالة فرار، ليبقى التحقيق مفتوح والأبحاث جارية للتوصل إليهم وتوقيفهم.

وفي ذات الشأن، وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، نداء للمواطنين الذين وقعوا ضحية تزوير لأوراق نقدية ذات قيمة 2000 دينار، للتقدم بشكاوى لدى مصالح الدرك الوطني.

حورية سعداوي

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