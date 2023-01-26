حجز ما يقارب 5 قناطير من الكيف المعالج في كل من ولايتي الشلف والبيض

26 يناير، 2023

تمكنت المصالح العملياتية المختصة للأمن الوطني، من حجز ما يقارب 5 قناطير من الكيف المعالج٬ وتوقيف 11 شخص مشتبه فيه، في عمليتين نوعيتين متفرقتين بولايتي البيض والشلف٬حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأفاد ذات البيان٬ أن العملية الأولى نفذتها شرطة الأبيض سيدي الشيخ التابعة لأمن ولاية البيض، أسفرت عن حجز 03 قناطير و45.2 كلغ من مادة الكيف المعالج وتوقيف 07 أشخاص مشتبه فيهم.

وكما قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، في عملية ثانية٫ مكنت من حجز 1 قنطار و52 كلغ من الكيف المعالج٬ وتوقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، بالإضافة إلى 3 مركبات ومبلغ مالي يقدر بـ 58.9 مليون سنتيم٬ يختم البيان.

 

حورية سعداوي

26 يناير، 2023

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