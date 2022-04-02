تمكنت مصالح الدرك الوطني، من حجز أزيد من 246 قنطار من مادة الفرينة وأكثر من 244 قنطار من مادة السميد من مختلف الأنواع و الأحجام كانت موجهة للمضاربة بأرزيو.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن العملية تمت إثر معلومات وردت لوحدات كتيبة الدرك الوطني بأرزيو، مفادها تخزين شخص لكمية من المواد الغذائية المتمثلة في مادتي الفرينة والسميد بمستودع.

كما أسفرت العملية عن حجز أزيد من 246 قنطار من مادة الفرينة وأكثر من 244 قنطار من مادة السميد و87 قنطار من العجائن و86 قنطار من الذرة كانت موجهة للمضاربة.

في حين بلغت القيمة الإجمالية لهذه المحجوزات 4.18 مليون دج، يضيف ذات البيان الذي أكد أن الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأرزيو اتخذت الإجراءات القانونية ضد صاحب هذه السلع.

ليديا كبيش

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