تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الأسبوع الماضي، من حجز قرابة 280 ألف كبسولة بريغابالين

وجاء ذلك في عمليتين متفرقتين، حيث تم تفكيك شبكتين إجراميتين تنشط في التهريب الدولي للمؤثرات العقلية انطلاقا من الحدود الجنوبية الشرقية للوطن.

وحسب بيان للمصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، فقد تمت العملية الأولى على مستوى ولاية الوادي، حيث مكنت من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 20سنة و38 سنة، وضبط كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 179355 كبسولة بريغابالين (300ملغ).

في حين أسفرت العملية الثانية التي باشرتها الضبطية القضائية لذات المصلحة، عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي 30 سنة المنحدر من ولاية الوادي مسبوق قضائيا، الذي تم توقيفه على مستوى مدينة بئر توتة الجزائر العاصمة، مع ضبط شحنة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 100020 كبسولة بريغابالين (300ملغ).

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية المختصة، عن جناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة ونقل وتخزين وتسليم قصد البيع للمؤثرات العقلية، على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية، تبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة.

ليديا كبيش

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