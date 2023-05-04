حجز قرابة 22 ألف قرص مهلوس بالوادي

تمكنت عناصر فرقة قمع الإجرام بأمن ولاية الوادي من حجز 21900 قرص من المؤثرات العقلية حسب بيان لأمن الولاية اليوم الخميس

ووفقا للمصدر فان عملية الحجز جاءت بعد استغلال معلومات إستعلاماتية مفادها وجود تحركات مشبوهة بأحياء وسط المدينة لتمرير ونقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة.

وقامت عناصر الشرطة بإعداد خطة أمنية محكمة لإحباط محاولة نقل وتمرير هذه الشحنة المعتبرة، حيث تم إقامة حواجز أمنية ومراقبة كافة المنافذ المحتملة لتمرير الشحنة مع تفعيل العمل الإستعلاماتي.

وقد أفضت هذه الخطة الأمنية المسطرة إلى توقيف شخص في العقد الرابع من العمر يقود سيارة نفعية وعلى متنها 21900 قرص من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام داخل أجزاء من السيارة بغرض التمويه.

كما تم تقديم الموقوف إلى السلطات القضائية لدى محكمة الاختصاص التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته بتهم متعددة أبرزها: التهريب على درجة من الخطورة التي تهدد الأمن الوطني والاقتصاد الوطني والصحة العمومية

ليديا كبيش

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