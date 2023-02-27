حجز قرابة طن من أحشاء الأبقار الفاسدة الموجهة للتسويق

تمكنت مصالح أمن دائرة ذراع الميزان، في تيزي وزو، أثناء مراقبة دورية لعناصر الشرطة، من توقيف مركبة تجارية بوسط المدينة، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح

وجاء في نص البيان :”وبعد مراقبة الصندوق الخلفي للمركبة، تم معاينة وضبط كمية معتبرة من لواحق وأحشاء اللحوم الحمراء ممثلة في أحشاء الأبقار. موجهة للتسويق مع عدم توفر شرط النظافة والنقل والتخزين”.

كما تم تحويل صاحب المركبة البالغ من العمر 40 عاما إلى المصلحة مع الاتصال بالطبيب البيطري. الذي أكد بعد المعاينة عدم صلاحبتها للاستهلاك البشري لانعدام أدنى شروط النظافة والنقل الصحي. مع عدم الحيازة على شهادة الفحص الطبي.

هذا وقد تم حجز وإتلاف السلعة المضبوطة التي قدرت بـ 950 كغ من أحشاء اللحوم الحمراء الفاسدة. بالتنسيق مع عناصر مصلحة النظافة والوقاية لبلدية ذراع الميزان. مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المركبة.

رمزي أحمد توميات

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