حجز سلع بقيمة 400 مليار سنتيم ببومرداس

تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس، من الاطاحة بشبكـــة إجرامية متكونة من 12 شخص مشتبه فيه، في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة المضاربة غير المشروعة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقد وجهت للمعنيين تهما تتعلق بتقليد علامة تجارية والغش في منتوج موجه للاستهلاك البشري، جنحة التهرب الضريبي والقيام بممارسات تجارية غير نزيهة، مع التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.

ووفقا لذات البيان، أسفرت العملية التي قامت بها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، عن إسترجاع سلع ومحجوزات قدرت قيمتها الإجمالية بـ 400 مليار سنتيم، كانت مخزنة على مستوى مستودعات.

وتمثلت هذه المحجوزات في 7.608.717 علبة تبغ من مختلف العلامات، 946.176 وحدة مــن مادة الشمــة، 125075 وحدة من فحم الشيشة، مبلغ مالي يقدر بـ 02 مليار و438 مليون سنتيم من عائدات الاتجار المشبوه في هذه المادة، 07 آلات لعد الأوراق النقدية، أختام تجارية تستعمل في تزوير الفواتير، فواتير غير مطابقة، و سجلات تجارية و نسخ منها.

كما تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي أصدر في حقهم أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.

ليديا كبيش

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