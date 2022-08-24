حجز أكثر من 1 مليار دج من السلع خلال الأشهر السبعة الأولى لسنة 2022

تمكنت مصالح الرقابة التجارية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2022، من حجز سلع قيمتها 1.049 مليار دج, في إطار جهود الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش

وأفادت حصيلة لوزارة التجارة و ترقية الصادرات، أن أعوان الرقابة قاموا في نفس الفترة ب1.272.127 تدخلا مكن من تسجيل 123.064 مخالفة وتحرير 109.284 محضر متابعة قضائية بالإضافة الى اقتراح 10.403 غلق اداري للمحالات التجارية.

وحسب نص الحصيلة، فقد عرفت تدخلات أعوان الرقابة ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة مقارنة بالنفس الفترة من السنة الماضية, التي شهدت 966.990 تدخلا.

كما سجلت مصالح الوزارة ارتفاعا محسوسا في أغلب المؤشرات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إذ ارتفع عدد المخالفات المعاينة بنسبة 69 بالمائة، و ارتفع عدد محاضر المتابعة القضائية الى 58 بالمائة فيما ارتفع عدد اقتراحات الغلق الإداري ب نسبة 74 بالمائة.

في حين تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة -25 بالمائة وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت ب -23 بالمائة.

ووفقا لذات الحصيلة، فيرجع هذا التراجع إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بنسبة 13 بالمائة وتسجيل ارتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 26 بالمائة

وذلك بفعل الإجراءات المتبعة من طرف الوزارة في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية، يضيف المصدر

ومن جهة أخرى، قام أعوان الرقابة ب 684.634 تدخل، تم خلالها معاينة 73.037 مخالفة أسفر عنها تحرير 69.821 محضر متابعة قضائية تخص اخفاء رقم أعمال يقدر بـ 23.115 مليار دج و مخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة و التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة) بمبلغ 38.176 مليون دج ادت الى اقتراح غلق 7.526 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 404.164 مليون دج.

رمزي أحمد توميات

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