حجز أزيد من 7 قناطير من المخدرات المغربية خلال أسبوع

حجز أزيد من 7 قناطير من المخدرات المغربية خلال أسبوع

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي من القيام بعمليات نوعية لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة خلال الفترة الممتدة بين 9 إلى 15 أوت الجاري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن مفارز الجيش أحبطت محاولة إدخال 7 قناطير و80 كيلوغرام من الكيف المعالج، وضبط 1.3 كيلوغرام من الكوكايين وكذا 152131قرص مهلوس عبر الحدود مع المغرب.

وحسب ذات المصدر، فانّ مفارز الجيش الوطني، تمكنت من توقيف 27 تاجر للمخدرات خلال عمليات متفرقة.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وإليزي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (75) شخصا وضبطت (07) مركبات و(164) مولدا كهربائيا و(100) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

وجاءت هذه العملية في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات.

رمزي أحمد توميات

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