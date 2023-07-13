حجز أزيد من 5 كلغ كوكايين في وهران

13 يوليو، 2023

تمكنت عناصر من الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة.

وحسب بيان لذات المصالح فقد تم حجز خلال هذه العملية، أزيد من 5 كلغ من الكوكايين، مع توقيف 02 مشتبه فيهما.

وتمت العملية بعد استغلال معلومات مفادها وجود شخصين ينحدران من احدى المناطق الحدودية مع المغرب. تتراوح أعمارهم بين 45 و50 سنة كانا يخططان لتمرير كمية من المخدرات الصلبة على متن مركبة عبر ميناء وهران انطلاقا من إسبانيا.

وبعد رصد تحركات هذه المركبة، بالتنسيق مع مصالح الجمارك على مستوى ميناء وهران. تم توقيفها وتفتيشها من قبل مصالح الضبطية القضائية لأمن ولاية وهران، التي ضبطت 05 كلغ و794 غرام من الكوكايين ومبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم.

كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران عن جناية استيراد وحيازة ونقل وتخزين. وتسليم المخدرات الصلبة كوكايين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

باستعمال وسائل نقل ذات محرك مع تهريب مواد محظورة مضرة بالصحة العامة من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

ليديا كبيش

13 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

وزير الصناعة في زيارة عمل وتفقد لولاية سوق أهراس

9 يناير، 2023

وصول طائرتين من نوع “كاندير” إلى المطار الدولي “هواري بومدين”

12 أغسطس، 2021

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح موعدا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية

23 ديسمبر، 2021

منظمات تدعو شعوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى إعادة إطلاق وتفعيل حركة تضامنية كبيرة مع الشعب الصحراوي

24 مايو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: