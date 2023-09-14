حجز أزيد من 34 ألف قرص مهلوس بالوادي

14 سبتمبر، 2023

تمكنت الفرقة المتعددة المهام ببلدية سطيل بولاية المغير التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بولاية الوادي من حجز 34.790 قرص من المؤثرات العقلية، حسب بيان للفرقة ذاتها.

وجاءت هذه العملية جاءت بناء على معلومات أمنية مستقاة تفيد بوجود تحركات مشبوهة لمركبة تستعمل لنقل وترويج المؤثرات العقلية وهو ما دفع أعوان من الفرقة المتعددة المهام بالقيام بدورية تفتيش ومراقبة على مستوى الحاجز الأمني بالطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايتي المغير وبسكرة.

وأوضح المكلف بالإعلام بمفتشية أقسام الجمارك المفتش الرئيسي مرسي سلطاني، أنّه تّم توقيف المركبة السياحية التي كانت محل الشبهة، لتسفر العملية عن ضبط 34.790 ألف قرص من المؤثرات العقلية كانت مخبأة ومموهة بإحكام داخل السيارة.

هذا وقد تم خلال هذه العملية إلقاء القبض شاب في العقد الثالث من العمر وبعد إخضاعه إلى التحقيق الأمني تّم تقديمه إلى الجهات القضائية التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته.

رمزي أحمد توميات

14 سبتمبر، 2023

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