حجز أزيد من 10 قناطير مخدرات أدخلت من المغرب

قامت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أوت 2023، بتنفيذ عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فان مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن أوقفت خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 51 تاجر مخدرات واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف.

كما تم إحباط محاولات إدخال 10 قناطير و66 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 531435 قرص مهلوس، يضيف ذات البيان

رمزي أحمد توميات

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