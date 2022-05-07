لقي شخصان مصرعهما إثر وقوع حادث مرور بالطريق الوطني رقم 89 الرابط بين ولايتي المسيلة و الجلفة بالضبط بين بلديتي بوسعادة و سيدي عامر بمنطقة النقيب.

وحسب المعلومات الأولية التي كشفت عنها صفحة طريقي، فقد أسفر الحادث للأسف عن وفاة شخصين وإصابة خمسة بجروح متفاوتة الخطورة.

كما أبرز المصدر، أن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتامسة، متواجدون بمكان الحادث من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة و تسهيل حركة المرور .

ودعت مصالح الدرك الوطني، مستعملي الطريق الى ضرورة التقيد بقواعد السياقة السليم و تخفيض السرعة.

ليديا كبيش

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