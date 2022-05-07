حادث مرور بالمسيلة يودي بحياة شخصين

7 مايو، 2022

لقي شخصان مصرعهما إثر وقوع حادث مرور بالطريق الوطني رقم 89 الرابط بين ولايتي المسيلة و الجلفة بالضبط بين بلديتي بوسعادة و سيدي عامر بمنطقة النقيب.

وحسب المعلومات الأولية التي كشفت عنها صفحة طريقي، فقد أسفر الحادث للأسف عن وفاة شخصين وإصابة خمسة بجروح متفاوتة الخطورة.

كما أبرز المصدر، أن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتامسة، متواجدون بمكان الحادث من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة و تسهيل حركة المرور .

ودعت مصالح الدرك الوطني، مستعملي الطريق الى ضرورة التقيد بقواعد السياقة السليم و تخفيض السرعة.

ليديا كبيش

7 مايو، 2022

مقالات ذات صلة

رئيس الجمهورية الصحراوي يطالب بحماية النشطاء الصحراويين في المناطق المحتلة

4 سبتمبر، 2021

المجلس الشعبي الوطني يصادق بالإجماع على مشروع قانون تسوية ميزانية 2018

22 ديسمبر، 2020

تسجيل 792 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

5 فبراير، 2022

القائمة الكاملة لرؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

15 سبتمبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: