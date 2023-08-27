حادثة التسمم:  صدور نتائح التحاليل المخبرية لتونة “ماراتون”

كشفت اليوم الأحد المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عن نتائج التحاليل المخبرية لتونة Maratun محل السحب التحفظي

وحسب نص البيان، فقد تبين أنها سليمة ولا وجود لأي جرثوم بها مهما كان نوعه.

وجاء في نص البيان:”تبعا لمنشورنا بتاريخ 08 أوت و الذي نفينا فيه تأكيد منتوج تونة ملوث ادى لإصابة شخصين ( رحم الله المتوفي و شافى المريضة) و تصريحنا بمواصلة البحث و ترك الأجهزة المعنية الخروج بالنتائج … ثبت و بعد تحاليل معهد باستور و بالوثيقة الكاملة ( ليست وثيقة جزئية ننشر ما يُدين المنتوج و نخفي ما يبرئه ) أن الحصة المعنية بالسحب سليمة تماما و لا علاقة لها بأي تسمم، و أن الضجة التي كانت مجرد زوبعة في فنجان”.

كما لفتت ذات المصالح، إلى أن هناك جوانب من التحقيق ، لا يمكنها الحديث عنها الان ، حيث قالت أنها تخفي إختلالات كثيرة قد تصل لدرجة المؤامرة، نترك المصالح القضائية تفصل فيها.

و اكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك Apoce أنها لا تتردد او تتهاون في تحذير المستهلك و لو كلفها ذلك غاليا، و لكن بأدلة دامغة و حقائق علمية، و عليه فقد جددت اللتأكيد أن المنتوج صالح للاستهلاك و لا غبار عليه .

في حين عبرت المنظمة، عن أملها في أن يتم إكتشاف المنتوج الحقيقي المعني بالتسمم عاجلا او الاسباب المؤدية لذلك.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...