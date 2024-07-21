جو بايدن يقرّر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية
قرّر رئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى يوم 05 نوفمبر المقبل.
وقال بايدن على صفحته على منصة إكس: “أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي”.
وأضاف بايدن: “كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم”.
وكشف جو بايدن، أنه سيدعم نائبته كامالا هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
شرف الدين عبد النور