دعا وزير الفنون والثقافة والرياضة الجنوب أفريقي، ناتي متيتوا، في كلمته الرسمية خلال الاحتفالات المخلدة ليوم أفريقيا، بميدراند، الأمم المتحدة والمنتظم الدولي لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال.

وطالب الوزير الجنوب أفريقي الامم المتحدة والإتحاد الافريقي والمنتظم الولي بشكل عام بإعطاء الكلمة للشعب الصحراوي لتقرير مصيره عبر استفتاء حر عادل و نزيه، خلال استعراضه تاريخ كفاح الشعوب والدول الافريقية المرير من أجل الحرية والاستقلال.

وشدد ذات المتحدث، في خطابه على أن الصحراء الغربية لا يمكن أن تكون استثناء في مسلسل تصفية الاستعمار، مؤكدا على ضرورة الاستماع لصوت الشعب الصحراوي لطي صفحة الاستعمار البغيضة من القارة الافريقية.

ليديا كبيش

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