جمهورية الصومال تثمن اعلان الجزائر

أعربت جمهورية الصومال الفدرالية عن ترحيبها بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر لإنهاء الانقسام الذي استمر طيلة 15 سنة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال، فقد رحبت الصومال بتوقيع الفصائل الفلسطينية على اعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لمّ الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية الذي اختتم أعماله في 13 أكتوبر في العاصمة الجزائرية.

كما أعربت الصومال عن أملها في تنفيذ بنود الإعلان كسبيل أنجع لتحقيق المصالحة الوطنية، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات