جمع 12 ألف وثيقة تتضمن شهادات حية حول الثورة التحريرية

11 ديسمبر، 2022

كشفت المديرة الفرعية المكلفة بالبحث التاريخي،ومتابعة النشاطات المتحفية، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق خيرة مزيتي، اليوم الأحد،خلال استضافتها في  برنامج “ضيف الصباح “للقناة الإذاعية الثانية، أن الوزارة نجحت في جمع 12ألف وثيقة، التي تتضمن العديد من الشهادات الحية حول مختلف الأحداث المتعلقة بمسار ثورة التحرير الكبرى.

وأضافت مزيتي، أن وزير المجاهدين قام بإعطاء  توجيهات بضرورة الإستمرار في جمع هذه الشهادات بالمتاحف، ووضعها تحت تصرف زوار المتاحف من الباحثين والطلبة والعائلات للاستفادة منها، لاسيما بعد عملية عصرنة الوثائق الخاصة بتاريخ الثورة التي شهدت تقدما كبيرا والتي أصبحت اليوم مرقمنة.

 وشددت ذات المسؤولة، على أن دور الوزارة اليوم أضحت تهدف إلى حماية الذاكرة الوطنية، وتمكين الأجيال الصاعدة من الإطلاع على تاريخ الجزائر عبر العصور.

حورية سعداوي

 

 

11 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تنفذ هجومات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية

7 يونيو، 2021

عاجل/ توقيف 98 شخصا في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

23 نوفمبر، 2022

مجلة الجيش: التفكير في المساس بأمن وسلامة الجزائر هو من قبيل الوهم والسراب

7 يناير، 2021

قوات البوليساريو تنفذ هجومات جديدة ضد جنود الاحتلال بقطاعي أوسرد وأم أدريكة

7 أغسطس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: