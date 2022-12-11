جمع 12 ألف وثيقة تتضمن شهادات حية حول الثورة التحريرية

كشفت المديرة الفرعية المكلفة بالبحث التاريخي،ومتابعة النشاطات المتحفية، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق خيرة مزيتي، اليوم الأحد،خلال استضافتها في برنامج “ضيف الصباح “للقناة الإذاعية الثانية، أن الوزارة نجحت في جمع 12ألف وثيقة، التي تتضمن العديد من الشهادات الحية حول مختلف الأحداث المتعلقة بمسار ثورة التحرير الكبرى.

وأضافت مزيتي، أن وزير المجاهدين قام بإعطاء توجيهات بضرورة الإستمرار في جمع هذه الشهادات بالمتاحف، ووضعها تحت تصرف زوار المتاحف من الباحثين والطلبة والعائلات للاستفادة منها، لاسيما بعد عملية عصرنة الوثائق الخاصة بتاريخ الثورة التي شهدت تقدما كبيرا والتي أصبحت اليوم مرقمنة.

وشددت ذات المسؤولة، على أن دور الوزارة اليوم أضحت تهدف إلى حماية الذاكرة الوطنية، وتمكين الأجيال الصاعدة من الإطلاع على تاريخ الجزائر عبر العصور.

حورية سعداوي

معجب بهذه: إعجاب تحميل...