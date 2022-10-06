جمعية التجار والحرفيين تُوجّه نداء للحكومة والفلاحين

حث رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار الفلاحين ووزارة الفلاحة والغرف الفلاحية على مضاعفة إنتاج الخضر والفواكه بغية دخول الأسواق الأوروبية التي تعرف ضعفا وتراجعا خلال المواسم الأخيرة.

وكشف بولنوار في بث مباشر له على صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك”، إن الجمعية تلقت عدة اتصالات من متعاملين جزائريين في أوروبا وبفرنسا على وجه التحديد، حيث دعوا لتوسيع الإنتاج بغية اقتحام السوق الأوروبية.

وأضاف ذات المتحدث، أن هؤلاء المتعاملين أكدوا استعدادهم لتسويق المنتجات على مستوى سوق “رونجيس” الفرنسي المعروف والذي يوزع ما بين 400 ألف إلى 500 ألف طن يوميا ومن ثم التعريف بالمنتوج الوطني وتوسيع تواجده تدريجيا على مستوى الأسواق الأوروبية.

ولفت رئيس الجمعية، الى أن الدول الأوروبية تعرف تراجعا في إنتاج الخضر والفواكه بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ووقف عدة دول التصدير للدول المجاورة لها حفاظا على اكتفائها الذاتي في ظل الظروف الصعبة الحالية بالقارة.

وهو ما يمثل فرصة بالنسبة للدول الأخرى على رأسها الجزائر من خلال رفع الإنتاج الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التوجه للتصدير في السوق الأوروبية، يضيف بولنوار

كما اشار ذات المتحدث، الى أن الموسم المقبل سيعرف عجزا في مواد: الطماطم والبطاطا والبصل وهو ما دفع عدة دول على رأسها تركيا ومصر والمغرب للشروع في دعم هكذا إنتاج وتوجيهه للتصدير لاحقا، وهو ما يستدعي من الحكومة الجزائرية المسارعة لاستغلال الفرصة ودعم الفلاحين لمضاعفة الإنتاج.

وأكد بولنوار استعداد الجمعية لربط الفلاحين والمنتجين مع المتعاملين في الأسواق الكبرى في فرنسا لإدخال المنتوج الجزائري بداية من الموسم المقبل والتمكين له لتوسيع تواجده في وقت لاحق.

رمزي أحمد توميات

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