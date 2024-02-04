جمعية البنوك والمؤسسات المالية: رفض أي عملية توطين لعقود النقل عبر الموانئ المغربية

4 فبراير، 2024

أكدت جمعية البنوك و المؤسسات المالية على رفض أي عملية توطين لعقود النقل عبر الموانئ المغربية

و أفاد بيان للجمعية وقعه مفوضها العام أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية لا يزال ساري المفعول”

و جاء في بلاغ موجه للمدراء العامين للبنوك أنه “على إثر الإدعاءات الكاذبة و التلاعب المشين لوسائل الاعلام المغربية، تنهي جمعية البنوك و المؤسسات المالية إلى علم المدراء العامين للبنوك أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية لا يزال ساري المفعول و يحتفظ بصلاحيته الكاملة”.

رمزي أحمد توميات.

4 فبراير، 2024

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