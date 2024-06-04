جلـسة اسـتماع إلى وزيـر التـكوين المهني والتعـليم المهنييـن بمجلس الأمة

عقدت لجنـة التـربية والتـكوين والتـعليم العـالي والبـحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة، برئاسة العيد ماضوي، صبيحة اليوم الثلاثاء، جلـسة اسـتماع إلى وزيـر التـكوين المهني والتعـليم المهنييـن حول موضوع: “الاســتراتيجية والآفـاق المســتقبلية لقطاع التكوين المهني وربط التكـوين بمتطلبات القطاع الاقتــصادي فضلا عن مجــالات رقمـــنة وعصــرنة القطاع”

وأفاد بيان لمجلس الأمة أنّ الجلسة عقدت، بالقاعة الشرفية الكبرى “الشهيد مصطفى بن بولعيد”، وفقًا لأحكام المادة 157 من الدستور، وبتكليف من صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، للاستماع لعضو الحكومة، ياسين ميرابي، وزير التـكوين المهني والتعـليم المهنييـن، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وأحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلّف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.

وافتتح رئيس اللجنة، العيد ماضوي، الجلسة بكلمة تقديمية، أكد فيها أنّ هذه الجلسة تأتي في إطار ممارسة مجلس الأمة لدوره الرقابي، المخوّل له دستوريا، لاسيما المادة 157 منه وتجسيدا لبرنامج عمل اللجنة بعنوان الدورة البرلمانية 2023 – 2024 الذي وافق عليه مكتب مجلس الأمة؛ كما أبرز أهمية الموضوع والذي يدخل ضمن الأولويات الكبرى المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضمن الالتزام “40” من التزاماته الـ “54” حيث جعل التكوين المهني وسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب وتحريك الاقتصاد والانتاج الوطني، يضيف البيان.

كما أكّد الوزير في مداخلته أنّه تمّ إعداد إستراتجية محكمة بعيدة المدى ترتكز على نتائج ملموسة بجعل المحور التوجيهي لمجال التكوين والتعليم المهنيين يستجيب لمتطلبات الإستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر انسجام عمليات التكوين مع المحيط الاقتصادي سواء من ناحية تحسين نوعية التكوين أو تطوير برامج وتأطير المكونين أو تحديث أدوات التكوين مع الانخراط في رقمنة وعصرنة القطاع وركّز ممثل الحكومة في مداخلته على محورين رئيسيين، الأول يتلّق بالعلاقة بين نظام التكوين والتعليم المهنيين مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وشمل المحور الثاني رقمنة وعصرنة القطاع وآفاقه المستقبلية.

وأشار مرابي للتدابير المتخذة لتشجيع الابتكار في مؤسسات التكوين المهني، مؤكدا سعي القطاع إلى تطوير نمط التكوين عن طريق التمهين، علاوة على مساهمة التكوين في مجال ترقية المقاولاتية، مشيرا إلى حملات التوجيه التي نظمتها المديريات الولائية للتكوين المهني لفائدة الشباب قصد تحفيزهم على ولوج عالم المقاولاتية، مذكرا باستحداث دار المرافقة والادماج بهذه المديريات لمرافقة الشباب خريجي التكوين المهني وتوجيههم نحو أجهزة دعم التشغيل لتجسيد مشاريعهم.

كما أشار للتدابير التي تم اتخاذها بخصوص عصرنة وتحديث وسائل التسيير التقني والبيداغوجي في التكوين المهني، حيث تبنى القطاع منذ بداية سنة 2023 استراتيجية رقمية جديدة بانتهاج عصرنة المحتوى البيداغوجي ومرافقة تكوين المكونين وهي ذات بنية تحتية بموثوقية عالية (بيانات + تقنية) يمكن من خلالها تقديم خدمات راقية المستوى ذات جودة ومؤمنة من خلال خوادم جديدة، بتفعيل تقنيات جديدة في التوطين وأمن المعلومات.

وخلال المناقشة، يضيف بيان مجلس الأمة، تطرّق الأعضاء إلى جملة من النقاط بخصوص استراتيجية التكوين والتعليم المهنيين ودروها في ولوج عالم المقاولاتية وإسهامها في إثراء المشهد الاقتصادي بالمؤسسات الصغيرة لفائدة الشباب، والخطوات التي حققها القطاع في مسار الرقمنة التي تمثل واحدة من محاور التي يشدد عليها رئيس الجمهورية.

وختم البيان أنّ وزير التكوين المهني والتعـليم المهنييـن، ياسين ميرابي ردّ على مداخلات الأعضاء وتساؤلاتهم، مقدّما المزيد من المعطيات والتوضيحات بشأنها.

ش.ن