أفاد ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا عبد الله العرابي، ان رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز “استسلم للضغط والابتزاز” من المغرب بهدف استئناف العلاقات السياسية والدبلوماسية المتضررة بين البلدين.

وأورد عرابي في مقابلة مع وكالة “أوروبا بريس” أن “الحكومة الإسبانية تحاول باستمرار إرضاء المغرب منذ سنوات، وتلعب بنوع من الغموض في ملف الصحراء الغربية”

وأضاف ذات المتحدث، قائلا :”اعتراف إسبانيا الآن بخطة الحكم الذاتي المغربية كأفضل خيار لحل النزاع يسلط الضوء على نفاق الحكومة عندما تتحدث عن الدفاع عن الشرعية الدولية”.

كما أشار إلى أن اسبانيا لديها مسؤولية سياسية وقانونية محددة”، و أن ما قامت به “يتناقض بشكل كبير مع مسؤوليتها”.

ليديا كبيش

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