اعلنت الأمانة العامة لجبهة البوليساريو في بيان لها عن تعليق جبهة البوليساريو لاتصالاتها بالحكومة الاسبانية الحالية.

وأوضحت جبهة البوليساريو، أن هذا القرار جاء على إثر الإعلان عن تأييد حكومة سانتشيز لخطة المحتل المغربي الرامية الى تشريع ضم أراضى الصحراء الغربية بالقوة و مصادرة حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف في تقرير المصير و الإستقلال،

وكذا نظرا للخطوات الملموسة التى إتخذتها حكومة بيذرو سانتشيز فى هذا الاتجاه، و بناء على أن الدولة الإسبانية لها مسؤوليات تجاه الشعب الصحراوي و الأمم المتحدة فى نفس الوقت باعتبارها القوة المديرة للإقليم، و أن مسؤولياتها تبعا لذلك لا تسقط بالتقادم،

وأبرزت جبهة البوليساريو أنها قررت تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية حتى تنآى بنفسها عن إستعمال القضية الصحراوية فى إطار المقايضات البائسة مع المحتل و حتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية التى تعترف للشعب الصحراوى بالحق فى تقرير المصير و باحترام حدود بلاده كما هي معترف بها دوليا.

ليديا كبيش

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