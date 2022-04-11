جبهة البوليساريو تعتبر موقف رئيس الحكومة الإسبانية الأخير خطوة إلى الأمام في اتجاه الدوس على الشرعية الدولية

11 أبريل، 2022

قال المكتب الدائم للأمانة الوطنية:” ان الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز تجاه القضية الصحراوية يعتبر خطوة إلى الأمام في إتجاه الدوس على الشرعية الدولية وعلى حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال”

وجدد المكتب في بيان توج إجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوية ، الأمين العام للجبهة إبراهيم غالي ، إدانة جبهة البوليساريو لموقف رئيس الحكومة الإسبانية الداعم للأطروحة التوسعية العدوانية المغربية”.

وأكد  البيان أنها خطوة إلى الأمام في اتجاه الدوس على الشرعية الدولية وعلى حقوق الشعب الصحراوي المشروعة، المكرسة في ميثاق وقررات الأمم المتحدة.

كما أشاد المكتب بالزخم التضامني العارم من طرف الشعوب الإسبانية، بقواها السياسية والنقابية ومجتمعها المدني، والتي تؤكد على المسؤولية القانونية، السياسية والأخلاقية للدولة الإسبانية تجاه الشعب الصحراوي، والتي لا يمكن لها التنصل منها من جانب واحد، وأحرٍ بخطوة خيانية أخرى في حق الشعب الصحراوي، لن تقود إلا إلى تأجيج التوتر والاحتقان واللاستقرار في كامل المنطقة.

ليديا كبيش

11 أبريل، 2022

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