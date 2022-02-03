جبهة البوليساريو تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوضع حد للتعنت والعدوانية التي ينتهجها المغرب

3 فبراير، 2022

طالب المكتب الدائم للأمانة الوطنية، مجلس الأمن الدولي، بالتدخل لوضع حد للتعنت العدوانية التوسعية المغربية التي تهدد السلم والأستقرار في المنطقة .

وأكد المكتب الدائم في اجتماعه  برئاسة رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو  ابراهيم غالي، على أن السياسات التوسعية والاستفزازية لدولة الاحتلال المغربي، ونسفها لاتفاق وقف إطلاق النار، على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة، و استهدافها للمدنيين العزل، من صحراويين وجزائريين وموريتانيين، بوسائل الدمار المتطورة، كلها حقائق تضع مجلس الأمن الدولي أمام ضرورة تحمل مسؤولياته، والتدخل لوضع حد لهذا التعنت والعدوانية التي تهدد السلم والاستقرار في كامل المنطقة.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد استمع المكتب الى تقرير عن الزيارة الأخيرة للمبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا إلى الطرف الصحراوي، حيث تم التذكير بالموقف المبدئي الصارم المعبر عنه من طرف كل مكونات الشعب الصحراوي، على كل المستويات، بالتشبث بحقه، غير القابل للتصرف ولا للمساومة، في تقرير المصير والاستقلال.

وشكلت الزيارة مناسبة للتذكير  بحجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي، على غرار ما تتعرض له المناضلة سلطانة خيا وعائلتها، والأسرى المدنيون الصحراويون في السجون المغربية.

ليديا كبيش

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