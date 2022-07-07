إنطلقت اليوم الخميس، بجنيف أشغال مجلس الأممية الإشتراكية العالمية، بمشاركة وفد عن جبهة البوليساريو تترأسه ممثلة جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة بجنيف، أممية عبد السلام و بمعية كل من سيدي أبريكة، ممثل الجبهة بالمملكة المتحدة وحمدي عمار النائب في ممثلية الجبهة بسويسرا.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد شهدت فعاليات حفل إفتتاح المجلس مشاركة العديد من الشخصيات الدولية، وممثلين عن مختلف الأحزاب والمنظمات الإشتراكية من مختلف البلدان.

في هذا الصدد، أكدت رئيسة الوفد الصحراوي، أممية عبد السلام، أن أشغال مجلس الأممية الاشتراكية إلى جانب كونها تُشكل فرصة حقيقية لإيصال صوت الشعب الصحراوي لجميع المشاركين، فهي كذلك مناسبة لحشد مزيد من الدعم والتأييد لكفاح ونضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والإستقلال الوطني.

وحسب جدول أعمال المجلس، فإنه من المقرر أن يناقش المشاركون مختلف القضايا الدولية، والوقوف على أهم الإنشغالات والتحديات التي تواجه العالم بالإضافة إلى مراجعة السياسات الإشتراكية وتوحيد المواقف حول القضايا العادلة وحماية حقوق الإنسان.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...