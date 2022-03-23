جبهة البوليساريو تذكر الأمين العام الأممي بمسؤولية إسبانيا القانونية ازاء الصحراء الغربية

23 مارس، 2022

 ذكرت جبهة البوليساريو الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش بمسؤولية إسبانيا التاريخية ازاء القضية الصحراوية.

وبعث عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ذكر فيها بالموقف الذي أعلنته الحكومة الإسبانية مؤخراً بشأن الصحراء الغربية.

ولفت سيدي عمار انتباه الأمين العام إلى تداعيات هذا الموقف المؤسف للغاية لكونه لن يؤدي إلا إلى تشجيع دولة الاحتلال المغربية على مواصلة احتلالها العسكري غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية وكذلك استمرار عرقلتها للجهود الأممية.

كما ذكر ذات المتحدث بالمسؤوليات القانونية والتاريخية والأخلاقية التي مازلت إسبانيا تتحملها تجاه شعب الصحراء الغربية وما يستلزم ذلك من ضرورة الوفاء بمسؤولياتها والتزامات “الأمانة المقدسة” فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار من الإقليم بما يتماشى مع أحكام الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.

رمزي أحمد توميات

23 مارس، 2022

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